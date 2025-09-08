TNI Sambangi Polda Metro Terkait Ferry Irwandi yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

ERA.id - Sejumlah perwira TNI datang ke Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025). Kedatangan mereka ternyata ingin berkonsultasi terkait CEO Malaka Project Ferry Irwandi.

Dansatsiber TNI, Brigjen Juinta Omboh (J.O) Sembiring mengatakan konsultasi dilakukan karena diduga Ferry Irwandi melakukan tindak pidana.

"Konsultasi kami ini terkait dengan, kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta-fakta, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," kata Juinta di Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025).

Namun, dia enggan mengungkapkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Apakah sudah membuat laporan polisi (LP) atau tidak, tak disampaikannya.

Jenderal bintang satu TNI ini hanya menambahkan TNI mengedepankan hukum.

"Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum," tuturnya.