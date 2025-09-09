Tak Gentar Dilaporkan, Ferry Irwandi Sindir TNI: Harusnya Lindungi Masyarakat, Bukan Ngelaporin

ERA.id - CEO Malaka Project Ferry Irwandi menegaskan dirinya tidak pernah takut apabila dilaporkan ke pihak kepolisian. Ferry justru menyinggung peran TNI yang seharusnya melindungi masyarakat.

"Kenapa saya harus takut sama TNI? Kan TNI harusnya melindungi masyarakatnya ya bukan ngelaporin masyarakatnya ya. Emang saya ancaman ketahanan nasional? Emang saya ancaman nasional? Emang saya pegang rudal, pegang senjata, pegang balistik," kata Ferry kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

"Saya sampai sekarang kenapa takut? Saya percaya saya dilindungi oleh aparat saya kok," sambungnya.

Dia lantas mempersilahkan pihak TNI jika ingin memprosesnya secara hukum. YouTuber ini lalu menyebut dirinya hanya seorang warga negara Indonesia biasa yang tidak mempunyai relasi kuasa.

Ferry kemudian mengatakan tak mengerti maksud "algoritma" yang sempat disinggung Dansatsiber TNI, Brigjen Juinta Omboh (J.O) Sembiring. Selanjutnya, dia menegaskan tak pernah menyinggung TNI.

"Nggak tahu tuh (aktivitas apa hingga saya mau dilaporkan), kalau tahu saya mantap banget tuh. Kan pencemaran nama baik TNI. Nama baik apa yang saya cemarkan? Tanya mereka dong (jika terkait saya berbicara di sebuah podcast), kalau podcast saya sih aman-aman saja," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perwira TNI datang ke Polda Metro Jaya, hari ini. Kedatangan mereka ternyata ingin berkonsultasi terkait Ferry Irwandi.

Dansatsiber TNI, Brigjen Juinta Omboh (J.O) Sembiring mengatakan konsultasi dilakukan karena Ferry Irwandi diduga melakukan tindak pidana.

"Konsultasi kami ini terkait dengan, kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta-fakta, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," kata Juinta di Polda Metro Jaya, Senin (8/9).

Namun, dia enggan mengungkapkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Apakah sudah membuat laporan polisi (LP) atau tidak, tak disampaikannya.

Jenderal bintang satu TNI ini hanya menambahkan TNI mengedepankan hukum.

"Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum," tuturnya.