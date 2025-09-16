Motif Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih karena Pemindahan Rekening Dormant

ERA.id - Sebanyak 15 orang ditangkap dari kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) bank BRI Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37). Motif kejahatan ini karena adanya rencana pemindahan uang dari rekening dormant ke rekening penampungan.

"Adapun motif para pelaku yaitu para pelaku tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dormant ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (16/9/2025).

Sebelumnya, polisi membenarkan total tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta sebanyak 15 orang. Otak dibalik penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham adalah pelaku Dwi Hartono yang merupakan seorang pengusaha.

TNI kemudian menyampaikan seorang oknum prajurit ditangkap dari kasus ini, yaitu Kopda FH.

Saat kejadian penculikan dan pembunuhan Iham, FH juga sedang dicari satuannya karena berstatus bolos kerja. Kini, FH sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.