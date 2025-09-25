Terus Ditanya Siapa Bakal Gabung Komisi Reformasi Polri, Dasco: Gak Tahu, Tanya Pemerintah

ERA.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang pas untuk mengisi Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperbaiki institusi Korps Bhayangkara tersebut.

Menurut dia, Mahfud kredibel karena pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polhukam dan dia memahami," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

Namun, dia pun belum mengetahui sosok-sosok lain selain Mahfud MD yang akan bergabung ke dalam Komisi Reformasi Polri.

"Saya gak tahu. Tanya sama pemerintah. Saya anggota legislatif," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersedia untuk bergabung dalam tim Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).

Dia mengatakan anggota komisi tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).