Soal Gebrak Meja di PBB hingga Dipuji Trump, Prabowo: Saya Tidak Sadar

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi pujian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap gaya pidatonya selama Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York, AS, pada Selasa (23/9) lalu. Prabowo mengaku tidak menyadari dia menggebrak meja selama berpidato.

"Saya sebetulnya juga tidak terlalu sadar bahwa saya ini ya (memperlihatkan gestur gebrak meja)," ujar Prabowo, dikutip Antara, Kamis (25/9/2025).

Diketahui Presiden Donald Trump memuji gaya pidato Presiden Prabowo Subianto yang bersemangat hingga gebrak meja podium saat berpidato.

"Mungkin itu gaya saya," tuturnya.

Presiden Prabowo mengatakan Presiden Donald Trump merupakan orang yang humoris.

Sebelumnya, pujian Donald Trump kepada Presiden Prabowo disampaikan dalam pertemuan multilateral Timur Tengah di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB

Pertemuan multilateral tersebut digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York pada Selasa (23/9) sore waktu setempat.

"Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak," ujar Presiden Donald Trump sembari menoleh ke arah Presiden Prabowo.

Presiden Donald Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.

Bagi Trump, gaya Presiden Prabowo yang mengetuk-ngetuk meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional.