Kapolri Mutasi 60 Anggotanya, Posisi Dankorbrimob dan 4 Kapolda Diganti

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 60 anggotanya pada akhir September 2025.

Mutasi itu ada dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025 dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.

"Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri. Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan ke depannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas," ujar Trunoyudo, Jumat (26/9/2025).

Dalam rotasi tersebut, Irjen Ramdani Hidayat yang sekarang ini menjabat sebagai Wadankorbrimob, mengemban amanah sebagai Dankorbrimob Polri yang sebelumnya dijabat Komjen Imam Widodo. Jabatan Wadankorbrimob selanjutnya diisi oleh Brigjen Reza Arief Dewanto.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin diangkat menjadi Wakabareskrim Polri. Posisi Dirtipidter Bareskrim Polri akan diisi Brigjen Moh. Irhamni.

Irjen Helmy Santika yang saat ini sebagai Kapolda Lampung dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri. Jabatan Kapolda Lampung akan diisi Brigjen Helfi Assegaf yang sekarang menjabat Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Posisi Dirtipideksus Bareskrim Polri diisi Kombes Ade Safri Simanjuntak. Jabatan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya yang ditinggalkan Ade Safri akan diemban Kombes Edy Suranta Sitepu.

Irjen Rusdi Hartono dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri. Posisi yang ditinggalkannya, yakni Kapolda Sulsel akan diisi Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

Brigjen Djuhandhani meninggalkan jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri. Posisi itu dijabat oleh Kombes Wira Satya Triputra yang saat ini sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

Jabatan Dirreskrimum Polda Metro Jaya akan diisi oleh Kombes Iman Imanuddin.

Selanjutnya, Irjen Hendro Pandowo yang saat ini menjabat Kapolda Babel dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri. Posisi Kapolda Babel dijabar Irjen Viktor Theodorus Sihombing.

Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho diangkat menjadi Kadivkum Polri. Posisi Kapolda Sulteng dipercayakan kepada Irjen Endi Sutendi.