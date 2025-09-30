Presiden Prabowo Awasi Kinerja Menkeu Purbaya di Medsos

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto turut memantau kinerjanya, bahkan hingga melalui tayangan di media sosial.

Purbaya, seusai menghadap Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut bahwa Kepala Negara memberikan apresiasi atas langkah-langkah kebijakan yang diambil Kementerian Keuangan RI.

“Presiden cuma bilang langkahnya bagus. Saya enggak tahu yang disebut yang mana. Rupanya beliau ngikutin saya di TikTok," katanya.

Purbaya mengatakan Presiden mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengembangan ekonomi nasional.

"Berarti Presiden ngikutin di media kan, kelihatannya dia memuji, bagus langkahnya agresif. Memang kita harus agresif mempromosikan keberhasilan dan apa yang akan dijalankan supaya masyarakat semua tahu," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa Presiden belum sempat memberi masukan secara langsung, sebab Purbaya terlambat tiba pada pertemuan itu.

"Saya datang agak terlambat, jadi pas makannya, saya datang. Sepertinya, nanti ke depan akan memberi masukan-masukan juga," ujarnya.

Ia menyebut Presiden bahkan sempat membagikan buku terkait strategi pembangunan negara yang berhasil sebagai bahan referensi.

“Yang jelas ada beberapa isu di mana dia punya tim yang bisa men-support kita kalau kita butuhkan,” katanya.