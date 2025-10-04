Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara IV Jaksel Selama 2 Jam, Bahasa Apa?

ERA.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto selama hampir 2 jam di kediaman Kepala Negara di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu siang (4/9/2025).

Pertemuan kedua tokoh tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

"Ya betul (Jokowi bertemu Prabowo di Kertanegara). Pertemuan dimulai pukul 13.00 (WIB). Pertemuan berlangsung hampir dua jam," ujar Syarif saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu petang.

Syarif tidak menjelaskan lebih jauh terkait isi pertemuan kedua tokoh tersebut. Saat ini pertemuan telah selesai dan Jokowi telah melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo sebelumnya berlangsung pada pertengahan Juli lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menyambangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7).

Dalam pertemuan selama sekitar 40 menit itu, Prabowo bercerita soal lawatan kenegaraan selama dua pekan pada 1-15 Juli lalu.

Salah satunya mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) yang berhasil disepakati setelah 10 tahun perundingan.

"Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan akhirnya tembus," kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brazil, serta pertemuan dengan Presiden Brazil Lula da Silva. Tak hanya itu, Prabowo memaparkan sejumlah pertemuan bilateral di London, Belgia, Prancis dan Belarus.

Keduanya lalu melanjutkan pertemuan dengan menyantap makan malam bersama. Menu yang disantap yakni bakmi jawa.