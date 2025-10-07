Kemenag Gelar STQH ke-28 di Kota Kendari: Menguatkan Syiar Al Quran-Hadist dan Merawat Harmoni Sosial

ERA.id - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQH) ke-28 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 9-19 Oktober 2025 mendatang.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan pada kegiatan ini mengusung tema “Al Quran dan Hadis Merawat Peradaban dan Melestarikan Lingkungan”.

Ia menuturkan, bahwa tema ini merupakan gabungan antara melaksanakan program prioritasnya Menteri Agama terkait kerukunan dan cinta kemanusiaan, plus ekoteologi dalam hal ini terkait kepedulian melestarikan lingkungan.

"STQH ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan momentum strategis untuk menguatkan syiar Al Quran dan Hadist sekaligus merawat harmoni sosial dan kepedulian terhadap lingkungan hidup," ujarkata Abu Rokhmad di Kemenag, Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Abu menuturkan, ajang perlombaan ini antara lain, seni baca Al Quran (qira’at), hafalan Al Quran, tafsir Al Quran berbahasa Arab, serta Musabaqah Al Hadits yang mencakup hafalan 100 hadits bersanad, 500 hadits tanpa sanad, dan karya tulis ilmiah tentang hadist.

Sedangkan, kata dia, total peserta yang akan hadir mencapai 3.921 orang, yang terdiri dari 1.027 peserta inti, 663 peserta pendamping, 364 cadangan, serta pelatih dan official sebanyak 1.500 orang. Selain itu, hadir pula 72 dewan hakim, 250 pejabat pusat dan daerah, serta 10 tamu negara.

Untuk memperkaya kegiatan, sejumlah kegiatan pendukung juga akan digelar, antara lain seminar Al Quran, talk show bertema keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta diskusi seputar moderasi beragama.

Abu Rokhmad menambahkan, untuk pembukaan acara ini digelar pada Sabtu malam, 11 Oktober 2025 dan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. "Kami mengundang Bapak Presiden Prabowo untuk hadir langsung membuka STQH Nasional ke-28. Kehadiran beliau akan menjadi dukungan moral yang besar bagi seluruh peserta dan panitia," katanya.

Adapun penutupan STQH ke-28 dijadwalkan pada 18 Oktober 2025 di arena utama MTQ Kota Kendari.