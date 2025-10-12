Prabowo Rapat Bareng Ketua MPR hingga Kepala BIN di Hambalang Bogor, Apa yang Dibahas?

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat untuk berdiskusi terkait isu terkini dalam negeri, antara lain bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, hingga Kepala BIN Muhammad Herindra di Kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya melalui unggahan Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Sabtu malam, menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang digelar pada malam Minggu tersebut, Presiden Prabowo mendengar sejumlah isu terkini di Tanah Air.

"Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR/DPR yang disampaikan melalui Ketua," kata Teddy usai dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Teddy merinci bahwa selain dirinya, Ketua MPR RI dan Kepala BIN, sejumlah pejabat yang hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo dalam pertemuan itu, yakni Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Wamenpora Taufik Hidayat.

Teddy menilai kolaborasi yang baik dan konsisten antara legislatif dengan eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah, serta menyebar di seluruh Indonesia.