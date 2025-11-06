Bantah 'Disetir' Jokowi, Prabowo: Saya Hopeng Sama Beliau

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto membantah dirinya berada di bawah kendali Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Prabowo menegaskan Jokowi tidak pernah menitipkan apapun kepada dirinya.

Dalam agenda peresmian pabrik petrokimia PT Lotte Chamical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis, Kepala Negara sekaligus menepis anggapan bahwa keputusan-keputusan pemerintahannya dipengaruhi Jokowi.

"Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, enggak ada itu," ujar Prabowo, dikutip Antara, Kamis (6/11/2025).

Prabowo mengatakan munculnya narasi bahwa dirinya masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi adalah hal yang tidak berdasar. Prabowo lantas menyoroti budaya politik yang tidak sehat di masyarakat, di mana pemimpin dipuja saat berkuasa, tapi direndahkan setelah lengser.

"Saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, pemimpin diapa ya, dikuyo-kuyo, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung, ini budaya apa? Ini harus kita ubah," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa selama ini Jokowi tidak pernah menitipkan atau meminta sesuatu kepadanya. Ia juga menekankan tidak pernah takut pada Jokowi lantaran berteman baik dengannya.

"Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng (sahabat baik) sama beliau, kok takut," tuturnya.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas capaian pemerintahan Jokowi selama dua periode, termasuk stabilitas ekonomi dan capaian pertumbuhan.

"Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia, bagaimanapun kau inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on harus kita yang benarlah, yang jujurlah," tandasnya.