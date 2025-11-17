Istri Mantan Panglima TNI Wiranto Meninggal, Dimakamkan di Solo Hari Ini

ERA.id - Istri dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, meninggal dunia pada pukul 15.55 WIB di Bandung, Jawa Barat, Minggu kemarin.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa TNI pun berduka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah.

Jenazah dibawa ke Jakarta dan disemayamkan di rumah duka Jalan Palem Kartika, Komplek PATI AD Bambu Apus, Jakarta Timur. "Selanjutnya besok pagi (hari ini) akan diberangkatkan ke Solo untuk dimakamkan," kata dia.

Adapun Rugaiya telah menjadi istri dari Wiranto sejak tokoh itu memasuki masa awal karir sebagai perwira Angkatan Bersenjata. Rugaiya telah mendampingi Wiranto untuk mengemban banyak tugas dan jabatan militer.

Di era Presiden Prabowo Subianto, Wiranto kini menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. Sebelumnya, sejumlah jabatan penting diisi oleh Wiranto, mulai dari Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.