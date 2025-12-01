Pemerintah Ngaku Kerja tapi Kok Banyak Korban Longsor dan Banjir Menjarah?

ERA.id - Viral video menunjukkan puluhan warga terdampak banjir dan longsor berdesakan masuk ke area Gudang Bulog Sarudik, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu sore.

Mereka membawa keluar sejumlah karung beras serta minyak goreng. Beberapa anak juga tampak ikut mengangkut karung beras dari dalam gudang.

Peristiwa serupa turut dilaporkan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tampak dalam video warga mengambil barang dari sejumlah minimarket usai banjir dan longsor yang melanda sejak awal pekan menyulitkan akses terhadap kebutuhan pokok.

Rekaman lain menampilkan warga memasuki mini market dengan pintu yang sudah terbuka sebagian, lalu mengambil berbagai kebutuhan harian, seperti makanan instan, air minum, dan perlengkapan dasar sebelum meninggalkan lokasi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar hanya berharap bantuan segera sampai tepat sasaran.

"Kita sedang bekerja terus-menerus. (Bantuan) sampai sasaran insya Allah, kalau bantuannya cepat sampai, (situasi) akan aman," katanya ditemui wartawan di Bandung, Senin.

Cak Imin, sapaan akrabnya juga mendoakan agar situasi yang terjadi wilayah terdampak bencana menjadi semakin kondusif. Ia menyatakan pemerintah hadir untuk turut membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan.

"Kita doakan semoga semua saudara-saudara kita yang sedang menerima musibah diberi kesabaran oleh Allah SWT segera dapat diatasi," tutur Cak Imin.