DPR ke Pemerintah: Pakai Dana Rp4 Triliun Pulihkan Sumatra dari Bencana!

ERA.id - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Said Abdullah menyarankan pemerintah untuk memakai dana "on call" atau dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp4 triliun untuk menangani bencana yang melanda Pulau Sumatra.

Dukungan anggaran tersebut, kata Said, untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

"Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan," kata Said, Rabukemarin.

Said juga menyikapi aksi warga yang menjarah toko dan gudang Bulog. Dia sedih dan meyakini kondisi warga tersebut belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak dan kemungkinan dilakukan untuk mempertahankan hidup.

Maka dari itu, ia berharap penyediaan kebutuhan tanggap darurat bisa disegerakan agar lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk perlindungan sementara, suplai kebutuhan makanan, layanan mandi, cuci, kakus (MCK), selimut, dan pakaian layak.

Khusus untuk kelompok rentan, seperti anak anak, Said mengatakan perlu juga diberikan layanan pemulihan trauma.​​​​​​​​​​​​​​ "Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang," ucapnya.

Selain itu, Said menambahkan anggaran on call tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat pula menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program tersebut sangat besar.

Ia menjelaskan kebutuhan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi, sambung Said, digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya yang rusak.

"Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi," imbuhnya.

Bencana banjir bandang dan longsor disertai dengan ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi melaporkan sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.

Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi bertambah dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.​​​​​​​