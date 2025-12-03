Gerindra Nilai Kayu Gelondongan Hanyut dalam Bencana Sumatra dan Aceh Itu Barang Lama

ERA.id - Politisi Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyoroti dugaan pembalakan liar di balik parahnya banjir bandang yang menghantam wilayah Sumatra baru-baru ini.

"Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai," kata Muzani, seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Menanggapi pertanyaan mengenai aspirasi masyarakat terkait maraknya isu illegal logging, Muzani menyebut adanya dugaan aktivitas pembalakan yang tidak terkendali di kawasan hulu.

Muzani mengatakan bahwa jika dugaan tersebut benar, maka masalah pembalakan liar harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan lingkungan.

"Artinya, kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam menjaga hutan dapat menimbulkan bencana serupa di masa mendatang dan mengancam keselamatan generasi berikutnya. “Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah serta aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan lingkungan berjalan tegas dan konsisten.