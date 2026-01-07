Viral Balita yang Ditinggal Orang Tuanya Terjatuh dari Balkon ke Lantai Dasar di Jaktim

ERA.id - Viral video dari akun Instagram @info.jakartatimurr yang memperlihatkan dua anak balita berusia tiga tahun dan dua tahun diduga ditinggalkan orang tuanya di sebuah rumah di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa sore.

Melihat itu sejumlah warga berupaya membuka jendela rumah karena si balita berada di dalam rumah dalam kondisi terkunci. Pilunya, salah satu anak terlihat sempat melompat-lompat di lantai 2, lalu terjatuh ke lantai dasar. Dia pun mengalami luka.

Warga kemudian membuka jendela untuk mengevakuasi anak berusia tiga tahun yang terluka dan harus mendapat beberapa jahitan di bagian dagu.

Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sri Yatmini mengatakan ibu dari anak-anak tersebut sedang bekerja dan kedua orang tua tidak berada di rumah saat kejadian.

"Warga juga menyebutkan, sebelum peristiwa itu terjadi, sempat terdengar cekcok antara orang tua korban," kata Sri di Jakarta, Selasa kemarin.

Saat polisi tiba di lokasi, tim PPA malah mendapati tiga anak berada di dalam rumah dengan kondisi pintu terkunci.

"Polisi kemudian melakukan olah TKP hingga ke lantai dua rumah dan mengamankan satu buah kursi kayu kecil berwarna biru yang diduga digunakan anak korban untuk naik ke balkon sebelum terjatuh," jelas Sri.

Pendalaman dilakukan guna mengetahui kronologi kejadian secara detail serta faktor penyebab peristiwa tersebut.

"Anak yang terjatuh berinisial AC (3), merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dua anak lainnya masing-masing PI (8) dan GKI (2). Ketiganya sempat dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan lebih lanjut, termasuk asesmen bersama UPT PPPA," jelas Sri.

Orang tua ketiga anak tersebut, kata dia, menyatakan keberatan jika anak-anak mereka ditempatkan di rumah aman pascakejadian.

"Pernyataan keberatan tersebut dituangkan secara tertulis dan bermaterai, disaksikan Ketua RT serta warga setempat. Polisi pun meminta orang tua agar mengasuh dan menjaga anak-anak dengan lebih baik ke depannya," katanya.

"Adiknya yang berusia 1 tahun segera diamankan dan dititipkan sementara di rumah salah satu warga. Adapun salah satu kakak dari mereka berdua sedang tidak ada dirumah, sedang sekolah," tulis keterangan akun Instagram @info.jakartatimurr.