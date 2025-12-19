Prabowo Main Tebak-tebakan Nama-Nama Menteri ke Korban Bencana Agam

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto bermain tebak-tebakan, siapa nama-nama menteri serta pejabat yang ikut serta dalam kunjungan bersama dirinya. Hal itu disampaikan saat menyambangi korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Saat Prabowo bertanya siapa nama Menteri Pertahanan, seorang remaja laki-laki menjawab dengan menyebut nama Sjafrie.

Presiden lalu memanggil remaja itu untuk mendekat dan berdialog secara singkat. Dari percakapan, diketahui remaja tersebut masih bersekolah dan saat ini duduk di kelas dua SMA. Anak itu juga dianggap cerdas karena mengenal nama pejabat negara.

Remaja itu lalu mengaku bahwa dirinya memiliki cita-cita untuk menjadi tentara. Mendengar hal tersebut, Presiden meminta agar remaja itu mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pertahanan.

"Oh mau jadi tentara? Pantas hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau," kata Prabowo saat meninjau posko pengungsi dan pembangunan hunian sementara di Desa Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatra Barat, Kamis kemarin.

Remaja tersebut lalu mendatangi Sjafrie dan mencium tangannya.

"Kau mengerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong petunjuk," kata Prabowo kepada Sjafrie.

Selain Sjafrie, Prabowo juga memperkenalkan sejumlah pejabat yang mendampinginya kepada warga. Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo tiba di Sumatra Barat, Rabu (17/12) untuk meninjau kembali sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sumatra Barat, Presiden diagendakan meninjau tiga lokasi bencana, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.