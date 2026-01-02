Prabowo Ngaku Serius Tangani Bencana Sumatra walau Statusnya Belum "Nasional"

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto belum mau menjadikan bencana di wilayah Sumatra naik status menjadi bencana "nasional". Walau begitu, dia menegaskan pemerintah tetap serius menangani masalah.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis kemarin.

Prabowo mengaku pihaknya tak pernah meremehkan dampak bencana, toh menurutnya ada 10 menteri yang berada di Aceh untuk turut serta menangani dampak bencana. Dua menteri lainnya bertugas di Aceh Utara, dan sejumlah menteri juga hadir di provinsi lainnya.

"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius," jelasnya.

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," imbuhnya.