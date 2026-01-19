Anak Cak Nun Jadi Tenaga Ahli, Kemhan: Tak Berkaitan Latar Belakang Keluarga

ERA.id - Kementerian Pertahanan melantik 12 orang tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional, yang salah satunya merupakan anak dari Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, yakni Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang dikenal sebagai Noe, vokalis band Letto.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa Noe beserta tenaga ahli lainnya akan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.

"Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku," kata Rico kepada wartawan di Jakarta, Minggu kemarin.

Selain Noe Letto, para tenaga ahli yang dilantik itu juga salah satunya Frank Alexander Hutapea, anak sulung dari pengacara Hotman Paris Hutapea.

Intinya, kata dia, para tenaga ahli yang memiliki keahliannya masing-masing itu akan berkontribusi pemikiran strategis lintas disiplin, mulai dari perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional

Nantinya, kontribusi pemikiran itu akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan termasuk Menteri Pertahanan, sehingga keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara.

Rico mengatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa pengisian Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia.

"Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya," katanya.