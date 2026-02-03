Prabowo Panggil Ormas Islam Imbas Protes Keras Usai Gabung Board of Peace

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil perwakilan PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Selasa siang ini, untuk berdiskusi soal keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian/Board of Peace (BoP) Gaza.

"Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi, red.) tentang BoP," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa pagi.

Begitu juga Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf, serta Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Rencananya pertemuan akan berlangsung pukul 14.00 WIB.

Dewan Perdamaian Gaza resmi diluncurkan pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Peluncuran Board of Peace dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr., dan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo turut menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam pembentukan Board of Peace Gaza. Belakangan, keikutsertaan Indonesia diprotes banyak pihak termasuk Wakil Presiden Ketujuh, Jusuf Kalla.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), Uzbekistan, Israel, dan tak ada Palestina di dalamnya.