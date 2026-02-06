PAN Usul Duet Prabowo-Zulhas di Pilpres 2029, Dasco: Kita Anggap Doa

ERA.id - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, politik bergerak dinamis. Hal ini merespons usulan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno untuk memasangkan Prabowo Subianto dengan Zulkifli Hasan di pilpres mendatang.

"Ya, apa yang disampaikan itu kita anggap sebuah doa saja, dan politik itu kan dinamis," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Lagipula Prabowo belum menyatakan kesiapannya untuk kembali maju di Pilpres 2029. Selain itu, kontestasi Pilpres 2029 masih jauh. Pihaknya masih fokus pada tugas di periode pertama.

"Karena Pak Prabowo juga bilang bahwa ya kita akan lihat 2029 setelah lihat keberhasilan di periode ini," kata Dasco.

"Kita sekarang bekerja dulu. Kita bekerja dulu untuk rakyat lah ya," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyampaikan bahwa partainya kembali mengusung Prabowo di Pilpres 2029. Namun untuk posisi wakil presiden belum diputuskan.

Eddy menjelaskan bahwa penentuan pasangan "paket" capres-cawapres harus didasarkan pada pertimbangan yang mendalam, terutama terkait kecocokan kerja dan kekuatan elektoral.

"Kita tentu kita lihat nanti opsi-opsi terbaik," ujar Eddy saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/2).