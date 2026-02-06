Prabowo Singgung Isu Korupsi di HUT Gerindra, Sentil Kader yang Tercela

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto memberi pesan khusus selama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Gerindra di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Prabowo menyinggung isu korupsi kepada para kader partai.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra sempat menyampaikan pesan khusus kepada para kadernya. Pesannya meminta para kadernya untuk tetap bekerja bagi rakyat.

"Walaupun perayaan ulang tahun Partai Gerindra ke-18 pada hari ini, 6 Februari 2026, dilaksanakan secara hikmat dan sederhana, tetapi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, tetap mempesankan kepada seluruh kader untuk tetap bekerja, tetap mendekatkan diri kepada rakyat, dan tetap membangun partai, serta berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak," ujar Dasco usai acara perayaan HUT Gerindra.

Tak hanya itu, menurut Dasco, Prabowo juga menekankan soal praktik korupsi. Wakil ketua DPR itu mengatakan, Prabowo menegaskan agar kader Gerindra jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan.

Menurut Dasco, Prabowo akan menindak tegas apabila ada kader Gerindra yang melakukan korupsi. Hal itu ditujukan kepada kader yang ada di legislatif, eksekutif, maupun di BUMN.

"Untuk selalu berhati-hati, mawas diri, dan menjaga uang rakyat, dan tidak melakukan perbuatan tercela, dan tadi sudah disampaikan bahwa apabila ada kader yang melakukan, maka kemudian tidak akan mendapat pembelaan, serta perlakuan khusus," ujar Dasco.