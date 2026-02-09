Mantan Gubernur Lemhannas Letjen TNI Purn Agus Widjojo Meninggal Dunia

ERA.id - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Republik Filipina, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo meninggal dunia dalam usia 78 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/2) malam pukul 20:15 WIB.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila yang dipantau di Jakarta, Senin pagi turut mendoakan semoga mendiang Agus diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan, dan kesabaran.

Agus dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar RI untuk Republik Filipina, merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, pada 12 Januari 2022.

Pengangkatannya sebagai Dubes didasari Keppres No 4/P tahun 2022. Ia dilantik bersama dua duta besar RI lainnya kala itu, yaitu duta besar RI untuk Sudan serta Selandia Baru.

Agus Widjojo, lahir pada 8 Juni 1947, adalah anak dari Mayjen TNI (Anm.) Sutoyo Siswomiharjo, salah satu petinggi TNI yang gugur dalam Peristiwa 30 September 1965.

Ia lulus dari AKABRI pada 1970 dan melanjutkan karirnya selama beberapa dekade di TNI Angkatan Darat hingga tahun 2003. Menjelang purnatugas di TNI, Agus sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, mewakili Fraksi TNI/Polri, pada 2001-2003.

Pada 2016, Agus ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia menjabat dalam posisi tersebut hingga 2022, saat ia ditunjuk sebagai Dubes RI untuk Filipina.