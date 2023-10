Profil Andi Widjajanto, Gubernur Lemhannas yang Jadi Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo

ERA.id - Perhatian masyarakat tertuju pada profil Andi Widjajanto. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini dipercaya menjadi deputi politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Andi menjelaskan, deputi politik 5.0 adalah dapur tim utama TPN Ganjar Presiden.

"Kami nanti harus atau sudah sebetulnya menyiapkan pangkalan database dan dari situ dibuat proyeksi-proyeksi dan simulasi-simulasi ke depannya," jelas Andi di Ruang Rapat TPN Ganjar Presiden, High End Tower, Rabu (11/10/20203).

Dia mengatakan, penugasan deputi politik 5.0 didapatkan langsung dari Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid. Salah satu tugas deputi 5.0 adalah memaksimalkan manfaat analisis big data.

Profil Andi Widjajanto

Andi Widjajanto dilantik menjadi gubernur Lemhannas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Februari 2022 di Istana Negara, Jakarta. Dengan demikian, Andi mendapatkan hak dan keuangan setingkat menteri. Andi menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo yang saat itu menjadi duta besar Indonesia untuk Filipina.

Pria kelahiran Kediri, 3 September 1971, ini sudah aktif di lingkungan Istana sejak 2014. Namanya mulai muncul saat bertugas menjadi deputi Tim Transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Tugasnya adalah mempersiapkan transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono ke Jokowi-JK.

Andi Widjajanto, gubernur Lemhannas (situs resmi Lemhannas)

Kemudian, pada 3 November 2014 Andi dipercaya menjadi sekretaris kabinet—setingkat menteri kabinet. Namun, jabatannya tak berlangsung lama. Pada 12 Agustus 2015 dia digantikan oleh Pramono Anung—sekjen DPP PDIP.

Penggantian tersebut tak membuat Andi keluar dari Istana. Pada 2016, dia menjadi penasihat senior Kepala Staf Kepresidenan. Dia juga mendapatkan jabatan koordinator Laboratorium Indonesia 45.

Andi punya kedekatan hubungan dengan PDIP. Ayahnya, Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei, adalah politikus senior PDIP dan punya kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri.

Sebelum Andi masuk ke dunia politik, dia adalah akademisi dan pengamat militer. Andi adalah pakar dengan konsentrasi pada kajian pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan siber.

Dia punya latar belakang pendidikan yang luas, antara lain Jurusan Hubungan Internasional FISIP UI, School of Oriental dan African Studies University of London (S-1), memiliki gelar Master of Sciences dari London School of Economics, gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, dan mempelajari hubungan internasional di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura.

Selama menjadi akademisi, Andi melakukan banyak studi terkait isu dunia militer, salah satunya menerbitkan buku berjudul Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004 (2008). Dia juga terlibat dalam penelitian Reformasi Militer 2009-2014, yaitu hasil kerja sama Pacivis (Pusat Kajian Global Civil Society) UI dan Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman.

Itulah beberapa informasi mengenai profil Andi Widjajanto yang saat ini menjadi deputi politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, ikuti terus berita terbaru Era.id.