Harga Plastik Naik, Puan: Penjual Makanan Bisa Pakai Daun

ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyarankan agar pedagang makanan memakai daun sebagai pengganti kemasan plastik yang harganya kini melonjak.

Puan bilang hal itu bisa dikatakan sebagai ekonomi hijau sebab bahannya alami dan ramah lingkungan.

Puan tak menampik bahwa kemasan berbahan plastik sangat praktis. Namun tentu saja itu memiliki beban ekologis tinggi.

Dia menilai bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pasti tertekan atas kenaikan harga plastik.

“Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” katanya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menyinggung daun, Puan mengaku dahulu kala penggunaan kemasan dari berbahan daun pisang atau hati menjadi alternatif utama. Seperti nasi liwet, gudeg, mi lethek.

"Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” kata dia

Bahkan untuk jenis tertentu, penggunaan kemasan alami justru membuat makanan lebih awet dan mengharumkan aromanya. Seperti lontong dan lemper.

“Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual,” kata dia.

“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan,” katanya.

Maka dari itu, dia meminta kementerian dan lembaga terkait menyiapkan sistem yang matang, regulasi, sekaligus sosialisasi yang masif.

“Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” kata dia.