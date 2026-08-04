Indra Bekti Bongkar Sifat Asli Raisa: Kocak Banget!

ERA.id - Pembawa acara Indra Bekti kembali dipercaya untuk terlibat di Pagelaran Sabang Marauke: Hikayat Srikandi Nusantara sebagai Bagong. Kembalinya Indra Bekti ini juga disertai dengan bergabungnya Raisa Andriana yang membuatnya terkejut.

Rasa terkejut ini diakui oleh Indra Bekti lantaran kepribadian Raisa jauh berbeda dari citranya di depan publik. Bekti mengatakan Raisa memiliki sisi humor yang jarang diperlihatkan ke publik.

“Ih, seru banget ya! Sama Raisa itu orangnya ternyata kocak dan mau diajak seru-seruan gitu. Kirain kan bakal yang kayak kaku gitu kan, gitu,” ujar Indra Bekti saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Bekti lantas mengungkap pelantun “Bila” itu mudah untuk berinteraksi satu sama lain selama proses latihan berlangsung. Bahkan selama berlatih di Yogyakarta selama tiga hari, Raisa tidak menunjukkan sisi jaga citra di depan penampil lainnya.

“Dia (Raisa) ternyata mau loh, gak, bukan yang jadi kayaknya jaim gitu ya, dia mau acting, dia mau eh apa, mm sambil nyanyi, mau mau ngelucu juga. Jadi ini satu karakter yang berbeda gitu yang ternyata, "Wah! Ternyata Raisa bisa juga ya?" gitu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, presenter 48 tahun ini mengakui sempat terkejut dengan kepribadian Raisa yang selama ini dipandang introvert dan menjaga citranya sebagai penyanyi ternama. Keterbukaan ini membuatnya berani mendekatkan diri dengan Raisa yang baru pertama kali debut di musikal.

“Iya betul! Kirain Raisa bakal introvert kan, kayak bakal yang main sendiri lah, apa gitu. Enggak, dia membuka diri, dia mau latihan bareng, terus seru-seruan bareng, segitu serunya gitu,” katanya.

Pagelaran Sabang Marauke akan diselenggarakan pada 21-23 Agustus 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat.