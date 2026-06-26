Survei Litbang Kompas: Citra Polri Naik Jadi 71,5 Persen

ERA.id - Litbang Kompas melakukan survei terbaru terkait respon publik terhadap kinerja Polri. Hasilnya, citra Korps Bhayangkara naik signifikan menjadi 71,5 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 64,4 persen.

Survei ini digelar pada 9 hingga 18 April 2026. Sebanyak 1.200 responden diwawancara.

Pengambilan sampel dilakukan acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Margin of error 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Polri juga makin naik. Tahun sebelumnya tingkat kepercayaan berada di 65 persen, kini menjadi 67,6 persen.

Untuk tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga meningkat menjadi 82,4 persen jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 76,2 persen.

Selain itu, Litbang Kompas juga menanyakan penilaian ke responden yang pernah berhubungan dengan Polri. Hasilnya, skor kinerja profesionalitas Polri naik dari sebelumnya 7,76 persen menjadi 8,37 persen.

Hasil penilaian profesionalitas layanan Polri itu didapat dari rata-rata indeks 20 aspek seperti pengurusan dokumen, membuat dokumen, kegiatan pengamanan atau patroli polisi.

Selain itu, 80 persen responden menyatakan fasilitas pelayanan di kantor polisi kini sudah nyaman. Peningkatan kepercayaan yang signifikan sebagai institusi negara yang dipercaya publik.

Dalam survei tersebut, secara umum jika dibandingkan tahun lalu, kinerja Polri dinilai semakin baik sebagaimana dinyatakan 80,6 persen responden.