PDIP Sindir Menteri Wajahnya Sering Nongol di ATM Bank Pemerintah Sibuk Capres: Please Fokus Jadi Menteri!

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyindir menteri di bidang ekonomi yang wajahnya bertebaran di layar anjungan tunai mandiri (ATM) bank milik pemerintah. Dia menilai, perilaku itu aneh.



Said mengingatkan, seorang menteri sejak awal dilantik harus berkomitmen membantu dan menyukseskan program-program Presiden Joko Widodo.



"Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden, jadi aneh bila ada menteri menebar video dan fotonya di layar ATM bank bank pemerintah," kata Said kepada wartawan yang dikutip pada Kamis (11/11/2021).



