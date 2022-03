Kritik Kebijakan Panglima TNI, Novel Bamukmin: PKI Kembali Bangkit dengan Berbagai Macam Cara

ERA.id - Wakil Sekretaris PA 212 Novel Bamukmin angkat bicara terkait dengan keputusan Panglima TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bergabung menjadi prajurit.



Novel menyatakan, sedikit demi sedikit PKI akan kembali bangkit lewat berbagai macam cara. Dan saat ini, kata dia, pertahanan terakhir negara yakni TNI akan mereka direbut oleh PKI.



"Padahal jelas dulu yang sebelumnya TNI direbut PKI Tahun 1965," jelas Novel kepada ERA pada Kamis (31/03/2022) melalui pesan singkat.



