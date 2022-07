Amerika Serikat Masuki Resesi Teknikal, Rupiah Kini Menguat Tipis di Level RpRp14.866 Terhadap USD

ERA.id - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi menguat di tengah Amerika Serikat (AS) memasuki resesi teknikal karena mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang beruntun selama dua kuartal.



Kurs Garuda pagi ini naik 56 poin atau 0,37 persen ke posisi Rp14.866 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.922 per dolar AS.



"Nilai tukar rupiah mungkin bisa menguat lagi hari ini setelah semalam data Produk Domestik Bruto (PDB) AS triwulan II 2022 menunjukkan hasil negatif," ungkap Analis Pasar Uang Ariston Tjendra kepada Antara di Jakarta, Jumat (29/7/2022) dikutip dari Antara.



Tag: Rupiah dolar amerika serikat resesi