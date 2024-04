Puncak Arus Mudik di Bandara Soetta, Tercatat Ada 188 Ribu Penumpang pada H-4 Lebaran

ERA.id - Kenaikan jumlah pemudik jalur udara sudah mulai terasa di H-4 lebaran.

Menurut laporan PT Angkasa Pura II (Persero), pihaknya mencatat jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Sabtu (06/04) telah mencapai 188.000 orang.

"Hari ini menjadi puncak arus mudik. Kita prediksi hari ini ada 1.200 penerbangan, lalu dengan total penumpang 188 ribu penumpang," kata Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda di Tangerang, Sabtu, seperti dikutip Antara.

Kepadatan penumpang penerbangan sudah terjadi sejak pukul 08.45 WIB, dengan memadati sekitar area Check In Pelita Air dan Garuda Indonesia.

Dengan begitu, dipastikan terjadi lonjakan penumpang dan diharapkan mencapai angka prediksi yang sudah ditetapkan.

Sejumlah langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan terus dilakukan, baik dilakukan oleh Angkasa Pura II maupun oleh pihak maskapai. Misalnya saja, dengan membentuk tim yang dikepalai sesuai dengan job desk masing-masing.

"Sehingga, 4 jam sebelum terjadi kepadatan mereka sudah di posisi masing-masing. Jadi tadi kita lihat, tidak ada keterlambatan petugas di posisinya," jelasnya.

Ia menyebutkan untuk kepadatan penumpang di Bandara Soekarno Hatta pun diprediksi bukan hanya pada pagi Sabtu ini saka.

Melainkan akan terjadi secara bergelombang yaitu seperti di Terminal 1 dan 2 terjadi kepadatan di pukul 05.00 WIB sampai 08.00 WIB, lalu di Terminal 3 mulai dari pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

"Sore nanti agak landai, nanti malam padat lagi untuk Indonesia bagian timur. Lalu disusul penerbangan internasional pada sore hingga malam hari," kata dia.

Sementara itu, dari hasil pantauan ANTARA di lapangan terlihat ribuan penumpang tampak memadati area Check In Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Kepadatan penumpang terjadi di area check ini penerbangan domestik, seperti di area Pelita Air, Citilink dan Garuda Indonesia.

Mulai dari self check in, check in bagasi, hingga area wrapping bagasi. Para penumpang tersebut tampak melakukan check in lebih awal.