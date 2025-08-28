120 Pelajar Dicegat karena Ingin Ikut Demo di Gedung DPR

ERA.id - Sejumlah buruh akan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8/2025). Polisi telah melakukan pengamanan dan mencegah pelajar yang ingin datang ke demonstrasi tersebut.

"Ada 120 pelajar yang disekat, dicegah dijaga dilindungi, ya jadi niatnya itu untuk melindungi. Kenapa 120 pelajar ini dicegah? Karena mereka mau bergerak ke sini ke gedung DPR/MPR RI untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Rinciannya, ada 48 siswa asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon yang dicegat di kawasan Kabupaten Bekasi. Lalu ada 11 pelajar asal Rincang, Serang, yang dicegah ke gedung DPR dari kawasan Kota Tangerang.

Kemudian ada tujuh pelajar Depok yang dicegat dan 25 siswa Indramayu dan Cianjur yang dicegah di kawasan Jakpus.

"Mereka sebagian berseragam, tidak izin orang tuanya, bolos dan ini jam pelajaran. Ini menjadi keprihatinan dan perhatian kita bersama," ungkapnya.

Hasil pemeriksaan, mereka datang ke gedung DPR karena mendapat ajakan dari media sosial. Polisi akan memulangkan pelajar tersebut setelah mendatanya.

Ade kemudian menyebut sebanyak 4.531 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa ini. Para personel ini akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kompleks Parlemen.

Untuk rekayasa lalu lintas di sekitar kompleks parlemen bersifat situasional atau melihat situasi di lapangan. Namun, masyarakat diminta untuk menghindari jalur-jalur di kawasan gedung DPR agar terhindar dari kemacetan.