Enaknya Jadi Anggota DPR Misbakhun, Asyik Lomba Lari di Australia Saat Rakyatnya Ngamuk

ERA.id - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun lomba lari di TCS Marathon Sydney 2025, Australia, saat rakyat mengamuk di kantornya. Aksinya terendus atau dilacak warganet, meski belakangan Ketua Komisi XI DPR RI ini membantah itu semua.

Politisi olkar ini mengaku tujuannya ke Australia hanyalah kunjungan kerja. “Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat,” kata Misbakhun, Sabtu silam.

Di Australia, dia juga mengaku menemui Dubes RI di Sydney, mahasiswa LPDP, hingga Australia Payment Network (AusPayNett) dan Australian National Audit Office (ANAO).

Walau membela diri, nama Misbakhun terdaftar sebagai peserta TCS Marathon Sydney 2025. Dalam ajang lomba lari itu, mendapatkan nomor pendaftaran 12132. “Itu (agenda mengikuti maraton) dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” ujar Misbakhun.

Dia menambahkan, agen travel yang mengurus perjalanan dinas itulah yang membuat dirinya terdaftar sebagai peserta. Agen travel itu, kata dia, direkrut oleh pihak luar dan tidak diketahui Komisi XI DPR RI.

“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary (rencana perjalanan) tersebut. Karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut,” tutur dia.

Kini setelah dikuliti netizen, akun Instagram @mmisbakhun dikunci. Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu. Eskalasi menguat pada 28 Agustus, hari yang sama Affan Kurniawan dilindas mobil Brimob.