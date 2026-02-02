Pegawai Ritel Diserang Sekelompok Orang di Pasar Minggu, Ngeri!

ERA.id - Kepolisian menyelidiki kasus pegawai ritel yang diserang di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/1) dini hari.

"Masih dilidik," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan.

Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial @infojkt24 yang memperlihatkan sekelompok orang berseteru hingga menghancurkan barang yang ada di toko ritel.

Dalam keterangan unggahan tersebut, diduga sebuah mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di area toko ritel.

Pemilik motor itu kemudian meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Pengemudi mobil mengatakan keluarganya akan datang untuk menyelesaikan persoalan itu di lokasi kejadian.

Namun, setibanya di lokasi, datang sekelompok orang yang mengaku keluarga dan menganiaya.

Akibat insiden tersebut, sejumlah pegawai mengalami luka-luka, namun mereka memilih tidak melaporkan kejadian itu ke polisi karena khawatir ada serangan susulan.