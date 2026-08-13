Dituduh Mokondo, Rendy Samuel Bongkar Dugaan Perselingkuhan

ERA.id - Rendy Samuel buka suara terkait tudingan menjadi ‘mokondo’ atau menumpang hidup selama menjadi suami Shindy Fioerla. Rendy justru menyebut adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Shindy.

Bantahan itu disampaikan oleh Rendy setelah dirinya resmi bercerai dari Shindy. Dalam pernyataannya, Rendy mengatakan tuduhan mokondo tersebut tidak benar.

“Mengenai statement yang bilang saya itu adalah seorang mokondo. Jadi saya sedikit cerita bahwa memang dari awal saya berpacaran sama Bunda Shindy, saya sudah memiliki usaha. Ya. Saat itu usaha saya adalah retail sepatu,” ujar Rendy saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Usaha tersebut, kata Rendy, mampu membiayai kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya untuk anaknya, Noah, hingga membeli rumah di kawasan Tangerang. Rendy yang juga terlibat di dunia hiburan sebelum menikah pun memutuskan untuk rehat sejenak untuk fokus ke bisnis sepatu.

Lalu, terkait bisnis perawatan kulit, Rendy menjelaskan bahwa Shindy mengajak dirinya untuk ikut membangun bisnis bersama-sama. Ia pun mengaku bingung dengan tuduhan menjadi mokondo di dalam rumah tangganya.

“Saat Shindy berusaha memiliki bisnis di bidang skincare, dia yang mengajak saya. Jadi kejadian aslinya itu adalah seperti itu. Lalu di sini bahasa mokondo-nya justru yang saya agak bingung mokondo dari mana gitu lho,” tegasnya.

Selain dituding mokondo, Rendy juga menjelaskan masalah nafkah batin yang tidak pernah diberikan untuk Shindy. Menurut Rendy, Shindy justru memiliki pria idaman lain selama menjalin rumah tangga.

“Mengenai tidak memberikan nafkah secara batin, ya. Itu tentu hal yang beralasan, beralasan karena memang Bunda Shindy memiliki pria idaman lain,” jelasnya.

Namun demikian, Rendy enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan adanya pria idaman lain di dalam rumah tangganya.