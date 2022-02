Laura Basuki Raih Silver Bear di Berlinale, Ibu Kota Thailand akan Berganti Nama, hingga Pasien Mata Bionik Terancam Buta Lagi | PODCAST Today's On ERA

ERA.id - Kamis (17/2), podcast ERA.id membahas soal prestasi membanggakan Laura Basuki yang baru saja meraih penghargaan di Berlinale Film Festival 2022. Ia mendapatkan Silver Bear kategori Best Supporting Performance lewat film yang dibintanginya, yakni Before, Now & Then (Nana).



Selain prestasi Laura Basuki, podcast ERA.id juga membahas soal perubahan nama ibu kota Thailand. ORST mengumumkan bahwa ibu kota Thailand bakal bernama Krung Thep Maha Nakhon, bukan lagi Bangkok.



Terakhir, podcast ERA.id membahas soal para pasien mata bionik yang terancam mengalami kebutaan. Hal ini dikarenakan perusahaan implan retina atau implan bionik yang mereka gunakan terancam bangkrut. Mereka para pengguna implan lama tersebut tak akan mendapatkan update perangkat lunak, bahkan tak mendapatkan perbaikan jika alatnya rusak.



Tag: thailand podcast TODAY'S ON ERA Laura Basuki Berlinale Film Festival 2022 mata bionik