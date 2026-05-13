Main Film Gudang Merica, Ardhito Pramono Kenang Masa Sulit Sekolah

ERA.id - Ardhito Pramono mengungkap kemiripan dirinya dengan karakter Razzi dalam film Gudang Merica. Ardhito mengaku memiliki sisi pertemanan yang erat di dunia nyata seperti Razzi dalam film.

Lawan main Fatih Unru dalam film Gudang Merica ini mengatakan demi tampil sebagai Razzi, ia harus mengubah penampilan secara total. Ardhito harus tampil culun dengan gaya rambut belah tengah.

“Gue nggak pernah belah tengah, belah tengah gitu. Tapi seru, lucu, lucu banget. Pak Darto bilang, pokoknya lo harus belah tengah ya, nggak boleh Ardhito banget juga nggak boleh,” ujar Ardhito saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

Meski dari segi penampilan berbeda dari kehidupan nyata, kekasih Davina Karamoy ini mengaku memiliki banyak kemiripan dengan Razzi. Salah satu kemiripan paling menonjol ialah pertemanan yang dimiliki Ardhito di dunia nyata.

“Mungkin sama-sama punya circle yang brotherhood banget gitu kali ya. Terus kayak mikirin kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri,” jelasnya.

Selain itu, kemiripan yang juga terasa bagi Ardhito ialah masa-masa penuh perjuangan demi meraih impian dan cita-cita. Ia menjelaskan tindakan Razzi di dalam film yang berbohong demi kebahagiaan keluarga juga dilakukan olehnya semasa duduk di bangku sekolah dan kuliah.

“Struggle-nya pernah sih, pernah sih. Gue kan kuliah nggak di sini (Jakarta). Jadi gue berbohong kalau misalnya gue punya uang, tapi sebenarnya gue lagi kerja double shift gitu-gitu sih,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ardhito Pramono mengatakan film bergenre komedi horor ini membuat dirinya ketagihan bermain film. Ia pun tertarik untuk mengeksplorasi berbagai genre film demi meningkatkan kemampuan aktingnya.

“Mungkin kayak murder mystery gitu seru kali ya yang film-film chaotic. Terus habis itu yang kayak memecahkan sebuah masalah, memecahkan sebuah misteri di mana-mana segala macam,” tutup Ardhito.

Film Gudang Merica turut dibintangi oleh Fatih Unru, Arla Ailani, hingga Zulfa Maharani. Film ini akan tayang mulai 21 Mei 2026.