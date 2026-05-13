Afgan Kenang Masa Sulit Jadi Penyanyi Ternama, Akui Sempat Alami Cedera Pita Suara

ERA.id - Afgan Syahreza mengenang perjuangan dan masa sulitnya saat merintis karier sebagai penyanyi Tanah Air. Afgan mengungkap sempat mengalami masalah pada pita suara dan harus tetap tampil di hadapan penonton.

Saat ditemui di Midaz Senayan Golf, Jakarta, Rabu (13/5/2026), pelantun "Kacamata" ini mengenang kembali perjalanannya dalam meniti karier di industri hiburan. Afgan mengaku selama 18 tahun berkarya, banyak mengalami masa sulit yang tidak terlupakan.

"Banyak ups and downs-nya, naik turunnya yang harus saya laluin. Dan bukan termasuk perjalanan yang ringan juga, cukup berat. Banyak hal yang berat juga yang saya lalui tapi tidak terasa gitu," ujar Afgan.

Afgan lantas menjelaskan bagaimana masa-masa sulit itu ia alami sejak tahun 2008. Menurutnya, pada masa-masa debut tersebut dirinya sempat merasakan fase jenuh hingga mengalami cedera pada bagian pita suaranya.

"Banyak lah ups and downs gitu kayak melewati banyak proses sih, ada proses jenuh, ada proses overwork, ada periode di mana saya ini yang sulit-sulit nih ya," jelas Afgan.

"Ada periode di mana saya ngalamin cedera pita suara di mana saya harus nggak boleh nyanyi dulu gitu, vocal rest selama tiga bulan," sambungnya,

Lalu, kata Afgan, cedera pada bagian pita suara itu terjadi tepat di tahun 2019 ketika ia sedang menggelar konser bertajuk "Dekade". Afgan pun mengakui cedera itu terjadi lantaran ia terlalu memaksakan diri untuk bekerja dan mengambil setiap tawaran manggung yang ada.

Tetapi proses cedera itu justru membawa Afgan menjadi pribadi yang baru dan lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Ia pun menjadi lebih selektif dalam mengambil tawaran pekerjaan.

"Itu satu hal yang karena memang overwork ya, harus diakui pada saat itu emang semuanya saya ambil gitu. Sekarang mungkin bisa lebih selektif dalam menerima pekerjaan," katanya.

Lebih lanjut, Afgan mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan dunia musik maupun menyanyi dari kehidupannya. Hal ini lantaran ia sangat mencintai musik dan akan melakukan berbagai cara demi tetap aktif di dunia yang dicintainya.

"Tapi ujung-ujungnya tetap saya lakuin karena saya memang I love music. Saya nggak bisa ngebayang saya melakukan hal lain selain menjadi seorang penyanyi dan bermusik gitu," pungkasnya.

Diketahui Afgan akan menggelar konser perayaan 18 tahun berkarya pada 18 Juli 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Hall, Jakarta. Konser ini akan menyuguhkan lebih dari 30 lagu yang akan diaransemen dengan musik orchestra arahan Erwin Gutawa.