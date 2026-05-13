Afgan Gelar Konser Perjalanan 18 Tahun Berkarya, Siap Suguhkan Puluhan Lagu Spesial

ERA.id - Afgan Syahreza akan menggelar konser tunggal yang menandai 18 tahun berkarya lewat Retrospektif the Concert. Konser ini akan menyuguhkan perjalanan Afgan dari awal berkarier hingga saat ini.

Dalam konser Retrospektif ini, Afgan menggandeng Erwin Gutawa sebagai pemimpin orkestra untuk menggambarkan perjalanan kariernya selama 18 tahun. Afgan mengatakan di konser ini ia akan menyanyikan hampir seluruh lagu yang pernah dia bawakan maupun ciptakan, termasuk single “Kacamata”.

“Memang konsep dari konser ini lebih seperti baca buku jurnalnya Afgan. Jadi saya bakal cerita tentang hal-hal yang saya hadapi dalam hidup saya dengan sangat jujur dan apa adanya gitu,” ujar Afgan saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Afgan menjelaskan di konser kali ini ia akan membawakan sedikitnya 30 lagu yang dipilih melalui pertimbangan ketat. Deretan lagu itu pun akan menggambarkan bagaimana perjalanan Afgan sejak awal kariernya dengan lagu debut “Terima Kasih Cinta”.

“Jadi kemarin pas bikin raw songlist-nya ada sekitar hampir 50 lagu dikirim ke Om Erwin. Om Erwin kayak, "Ini 50?" Tapi dari 50 itu kita sortir jadi yang akan dibawakan mungkin ada sekitar 30 lagu yang akan dibawakan malam itu. Tapi mungkin nggak semuanya ya 30 lagu, ada yang dimedley, ada yang dimashup gitu,” tutur Afgan.

Sementara itu, Erwin Gutawa mengatakan di konser Afgan nanti, pelantun “Sadis” ini akan membuat penggemar merasakan nostalgia dengan pengalaman yang berbeda. Musik-musik yang sebelumnya hadir dengan konsep band akan dibuat menjadi orkestra.

“Jadi pada intinya adalah pasti konser ini adalah akan menampilkan hampir semua bagian-bagian penting dari lagu-lagu pentingnya Afgan dari awal kariernya sampai yang sekarang. Jadi itu bagian yang harus kita atur dengan baik karena semua punya cerita sendiri-sendiri,” kata Erwin Gutawa.

Konser Afgan dipromotori oleh Seven Star Production yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 18 Juli 2026. Harga tiket konser Afgan dibagi ke berbagai kategori mulai dari Bronze, Silver, Gold, Platinum, VIP hingga Diamond.

Harga tiket konser ini dibanderol mulai dari Rp600 ribu hingga Rp4 jutaan. Penggemar bisa membeli tiket konser Afgan melalui Loket.com.