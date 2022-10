Fakta Ballon d’Or: Daftar Pemenang, Sejarah, dan Sistem Pemilihan

ERA.id - Karim Benzema dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia pada Selasa, 18 Oktober 2022. Dia meraih Ballon d'Or 2022 saat berusia 34 tahun 10 bulan. Ini adalah fakta Ballon d’Or yang menarik sebab Benzema menjadi pemain tertua kedua yang meraih trofi ini. Di atasnya ada Stanley Matthews yang meraih Ballon d'Or 1956 saat usinya 41 tahun 10 bulan.

Karim Benzema raih Ballon d'Or (antaranews)

Hal menarik lain dari penganugerahan semalam adalah tidak masuknya Lionel Messi di jajaran 3 besar. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Sadio Mane (Bayern Muenchen) dan Kevin De Bruyne (Manchester City).

Sepanjang penyelenggaraannya, sederet pemain hebat pernah mendapatkan penghargaan individu tertinggi dunia ini. Beberapa nama bahkan tak pernah hilang dari ingatan para pecinta sepak bola, seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, Zinedine Zidane, Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi.

Sejarah Singkat dan Fakta Ballon d’Or

Dikutip Era dari Kompas, Ballon d’Or merupakan penghargaan yang lahir dari ide jurnalis majalah France Football, Gabriel Hanot. Dia merupakan sosok penting di balik lahirnya Liga Champions Eropa. Ketika itu, Hanot meminta rekan-rekannya memilih pemain terbaik Eropa.

Pertama kali digelar pada tahun 1956, Stanley Matthews menjadi pemain pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan Ballon d’Or. Pada periode awal, aturan yang berlaku membuat pemain asal Eropa saja yang berhak mendapatkan Ballon d’Or.

Tahun 1995, aturan mengalami perubahan sehingga para pemain non-Eropa yang bermain di Eropa bisa masuk nominasi. George Weah, Legenda AC Milan asal Liberia, menjadi pemain non-Eropa pertama yang berhasil mendapatkan Ballon d’Or. Aturan mengalami perubahan lagi pada 2007. Semua pesepak bola dari seluruh penjuru dunia punya kesempatan untuk mengangkat trofi bergengsi ini.

Pemilihan Pemenang Ballon d’Or

Sejak tahun 1956 hingga 2006, pemenang penghargaan Ballon d’Or ditentukan oleh para jurnalis sepak bola yang punya hak pilih. Masuk tahun 2007, pelatih dan kapten tim nasional beberapa negara mendapatkan hak untuk memberikan suara.

Beberapa waktu berjalan, periode 2010—2015, Ballon d’Or digabung dengan penghargaan pemain terbaik dari FIFA. Ketika itu, nama penghargaan ini menjadi FIFA Ballon d’Or. Namun, pada 2016 FIFA menarik diri kemudian membuat penghargaannya sendiri, yaitu The Best FIFA Men’s Player of the Year.

Terkait pemilihan pemenang, dilansir Goal tahun 2021, aturan dan regulasi dalam pemilihan serta penentuan lima besar Ballon d’Or adalah sebagai berikut.

· Penampilan individu dan kolektif (pemenang) sepanjang tahun.

· Kelas pemain (bakat dan fair play).

· Penilaian keseluruhan dari karier pemain.

Penilaian dilakukan terhadap performa pemain selama periode satu tahun kalender (Januari hingga Desember). Hal tersebut tak berlaku lagi mulai tahun ini, sebab penilaian dilakukan terhadap performa pemain selama satu musim (Agustus hingga Juli). Selain itu, tahun ini kriteria pemain didasarkan pada prestasi pemain, bukan lagi kolektif (tim).

Pemenang Ballon d’Or sejak Awal Penyelenggaraan

Lionel Messi adalah pemain dengan raihan trofi Ballon d’Or terbanyak di dunia, yaitu tujuh trofi. Di tempat kedua ada nama Cristiano Ronaldo dengan lima trofi. Kedua pemain ini hampir selalu masuk tiga besar dalam beberapa tahun terakhir, kecuali tahun ini.

Sejak tahun 2008 hingga 2021, hanya dua nama tersebut yang berhasil mengangkat trofi (tahun 2020 ditiadakan karena pandemi COVID-19). Satu nama sempat menggeser dominasi Messi dan Ronaldo, yaitu Luka Modric pada 2018.

Kemudian, tahun ini Benzema seperti mengakhiri dominasi Ronaldo dan Messi karena bahkan dua nama itu tak ada di jajaran tiga besar. Selain nama-nama tersebut, berikut adalah daftar peraih penghargaan Ballon d’Or dari masa ke masa.

1. 1956 Stanley Matthews (Blackpool)

2. 1957 Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

3. 1958 Raymond Kopa (Real Madrid)

4. 1959 Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

5. 1960 Luis Suarez Miramontes (Barcelona)

6. 1961 Omar Sivori (Juventus)

7. 1962 Josef Masopust (Dukla Prague)

8. 1963 Lev Yashin (Dynamo Moscow)

9. 1964 Denis Law (Manchester United)

10. 1965 Eusebio (Benfica)

11. 1966 Bobby Charlton (Manchester United)

12. 1967 Florian Albert (Ferencvaros)

13. 1968 George Best (Manchester United)

14. 1969 Gianni Rivera (AC Milan)

15. 1970 Gerd Mueller (Bayern Muenchen)

16. 1971 Johan Cruyff (Ajax Amsterdam)

17. 1972 Franz Beckenbauer (Bayern Muenchen)

18. 1973 Johan Cruyff (Ajax Amsterdam)

19. 1974 Johan Cruyff (Ajax Amsterdam)

20. 1975 Oleg Blokhin (Dynamo Kyiv)

21. 1976 Franz Beckenbauer (Bayern Muenchen)

22. 1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach)

23. 1978 Kevin Keegan (Hamburg)

24. 1979 Kevin Keegan (Hamburg)

25. 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Muenchen)

26. 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Muenchen)

27. 1982 Paolo Rossi (Juventus)

28. 1983 Michel Platini (Juventus)

29. 1984 Michel Platini (Juventus)

30. 1985 Michel Platini (Juventus)

31. 1986 Igor Belanov (Dynamo Kyiv)

32. 1987 Ruud Gullit (AC Milan)

33. 1988 Marco Van Basten (AC Milan)

34. 1989 Marco Van Basten (AC Milan)

35. 1990 Lothar Matthaus (Inter Milan)

36. 1991 Jean-Pierre Papin (Marseille)

37. 1992 Marco Van Basten (AC Milan)

38. 1993 Roberto Baggio (Juventus)

39. 1994 Hristo Stoichkov (Barcelona)

40. 1995 George Weah (AC Milan)

41. 1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

42. 1997 Ronaldo (Inter Milan)

43. 1998 Zinedine Zidane (Juventus)

44. 1999 Rivaldo (Barcelona)

45. 2000 Luis Figo (Real Madrid)

46. 2001 Michael Owen (Liverpool)

47. 2002 Ronaldo (Real Madrid)

48. 2003 Pavel Nedved (Juventus)

49. 2004 Andriy Shevchenko (AC Milan)

50. 2005 Ronaldinho (Barcelona)

51. 2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid)

52. 2007 Ricardo Kaka (AC Milan)

53. 2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

54. 2009 Lionel Messi (Barcelona)

55. 2010 Lionel Messi (Barcelona)

56. 2011 Lionel Messi (Barcelona)

57. 2012 Lionel Messi (Barcelona)

58. 2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

59. 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

60. 2015 Lionel Messi (Barcelona)

61. 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

62. 2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

63. 2018 Luka Modric (Real Madrid)

64. 2019 Lionel Messi (Barcelona)

65. 2021 Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

66. 2022 Karim Benzema (Real Madrid)

Itulah beberapa fakta Ballon d’Or sejak pertama kali digelar hingga saat ini. Dilaksanakan sejak tahun 1956, penghargaan individu ini telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan, termasuk untuk tahun ini.