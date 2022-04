Salah Satunya Albert Einstein, Berikut 15 Tokoh Dunia yang Meninggal pada 18 April

ERA.id - Banyak tokoh dunia meninggal pada tanggal 18 April. Redaksi ERA telah merangkum lima belas tokoh dunia yang meninggal pada hari ini. Siapa saja mereka?

1. Albert Einstein lahir 14 Maret 1879, Ulm, Württemberg, Germany. Fisikawan hebat abad ke-20 ini mengembangkan teori relativitas. Pada 1921, ia memenangkan Hadiah Nobel untuk Fisika dalam penjelasannya perihal efek fotolistik. Ia meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, tanggal 18 April 1955.

Albert Einstein

2. William Rufus de Vane King lahir 7 April 1786, Sampson County, N.C., Amerika Serika. Ii adalah wakil presiden Amerika Serikat ke-13 (1853) dalam pemerintahan Demokrat Franklin Pierce. Walaupun terpilih dan dilantik menjadi wakil presiden, ia tidak sempat melakukan tugas negara apa pun dari kantor. Sebab, ajal telah menjemputnya pada 18 April 1853.

3. Gustave Moreau lahir 6 April 1826 di Paris, Prancis. Ia adalah pelukis Simbolis yang terkenal karena lukisan erotisnya perihal subjek mitologi dan agama. Pelukis Théodore Chassériau yang memengaruhi perjalanan seni Moreau. Pada 1853, Moreau memamerkan lukisan "Scene from the Song of Songs" dan "The Death of Darius". Tampak dari kedua karya tersebut dipengaruh oleh karya-karya Chassériau. Pada 18 April 1898 di Pares, Gustave Moreau meninggal.

4. Ann Preston lahir 1 Desember 1813 di West Grove, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia seorang dokter dan pendidik yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk belajar, berlatih, dan mengajar kedokteran di pertengahan 1800-an. Ia meninggal pada 18 April 1872 di Philadelphia, Pennsylvania.

Ann Preston

5. Gertrude Caton-Thompson lahir 1 Februari 1889 di London, Inggris. Ia seorang arkeolog. Darinya yang membedakan dua budaya prasejarah depresi Al-Fayyum di Mesir: lebih tua berasal dari sekitar 5000 SM dan lebih muda sekitar 4500 SM. Ia meninggal pada 18 April 1985.

6. Juan Valera y Alcalá Galiano lahir 18 Oktober 1824 di Cabra, Spanyol. Ia seorang novelis dan stailis Spanyol abad ke-19. Selain itu, ia juga diplomat dan politisi. Ia begitu menentang narasi naturalistik dan memiliki pendapat bahwa novel adalah bentuk puisi. Novel-novelnya sangat mendalami karakter wanita. Karyanya yang terkenal Pepita Jiménez (1874). Ia meninggal pada 18 April 1905 dengan usia 80 tahun.

7. Herbert Albert Laurens Fisher lahir 21 Maret 1865 di London, Inggris. Ia adalah sejarawan, pendidik, pejabat pemerintah, dan penulis yang berpengaruh dari liberalisme historis pada masanya. Fisher juga sempat menjadi tutor dan dosen dalam sejarah modern di New College, Oxford. Pada 18 April 1940 ia meningga dunia.

8. Carlos Baker, namanya lengkapnya Carlos Heard Baker lahir 5 Mei 1909 di Biddeford, Maine, Amerika Serikat. Ia seorang guru, novelis, kritikus. Karyanya yang terkenal adalah buku-buku perihal Ernest Hemingway, seperti Hemingway: a Life Story, Hemingway: The Writer as Artist, dan Ernest Hemingway: Selected Letters 1917—1961. Ia meninggal pada 18 April 1987 di Princeton, New Jersey.

Carlos Baker

9. Ben Hecht lahir 28 Februari 1894 di New York City, Amerika Serikat. Ia novelis, penulis naskah drama dan penulis naskah film. Pada 1920-an, ia menjadi wartawan. Dramanya yang ditulis bersama Charles MacArthur, "The Front Page (1928) banyak memengaruhi gagasan publik mengenai dunia surat kabar. Ia meninggal pada 18 April 1964.

10. Marcel Paul Pagnol lahir 25 Februari 1895 di Aubagne, Prancis. Ia pembuat film yang sangat dihormati. Tahun 1946, ia terpilih ke Akademi Prancis. Banyak pujian kepadanya dari para kritikus. Selain dalam film, ia juga menulis puisi dan novel. Karya novelnya yang terkenal adalah Pirouettes. Ia meninggal 18 April 1974.

11. Erasmus Darwin lahir 12 Desember 1731, Elston Hall, Nottinghamshire, Inggris. Ia dikenal sebagai dokter, penyair, dan ahli botani. Darwin ialah tokoh penting dalam ilmu botani. Suatu ketika ia menolak tawaran Raja Britania Raya George III untuk menjadi dokter kerajaan. Tokoh yang masih mempunyai kerabat dengan Charles Darwin ini meninggal pada 18 April 1802.

12. Edgar Frank Codd lahir 19 Agustus 1923 di Portland, Dorset, Inggris. Ia adalah ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika. Ia merancang model data "relasional", metode standar untuk mengambil dan menyimpan data komputer. Codd sempat berhenti studinya di Universitas Oxford karena menjadi pilot di Royal Air Force selama Perang Dunia II. Setelah lulus pada 1948, ia pindah ke Amerika, kemudian menjadi warga negara di sana, dan meninggal di Pulau Williams, Florida, pada 18 April 2003.

Edgar Frank Codd

13. Thor Heyerdahl lahir pada 6 Oktober 1914 di Larvik, Norwegia. Ia seorang etnolog, juga seorang petualang. Ia mengorginasi dan memimpin Kon-Tiki (1947) dan Ra (1969—1970) dalam ekspedisi ilmiah melintasi samudra. Kedua ekspedisi tersebut untuk membuktikan kumungkinan kontak lintas samudra kuno antata peradaban dan budaya yang jauh. Teori Heyerdahl belum banyak diterima oleh para antropolog. Ia meninggal pada 18 April 2002.

14. Yamamoto Isoroku, dengan asli Takano Isoroku, lahir 4 April 1884 di Nagaoka, Jepang. Ia adalah angkatan laut Jepang yang merencanakan serangan mendadak terhadap pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Yamamoto lulus dari Akademi Angkatan Laut Jepang pada 1904, dan setahun kemudian ia terluka dalam pertempuran di Tsushima selama perang Rusia-Jepang. Ia meninggal 18 April 1943.

15. Tantia Tope, dieja Tatya Tope atau Tantia Topi, lahir antara tahun 1913—1919 di Pune, India. Pemilik nama lengkap Ramchandra Panduranga ini ialah seorang pemimpin pemberontakan India pada 1857—1858. Walau tidak memiliki pelatihan militer formal, ia mampu mengordinasi dengan baik dan efektif. Ia meninggal pada 18 April 1859 di Shivpuri, India.

Tantia Tope

