Persib Bandung Resmi Gaet Luis Milla Jadi Pelatih

ERA.id - Manajemen Persib umumkan secara resmi Luis Milla sebagai pelatih baru untuk Persib yang baru kepada awak media, Jumat (19/8/2022).



Lusi Milla digaet oleh persib berdasarkan pertimbangan yang sangat matang. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh manajemen melalui keterangan yang diterima oleh ERA.id, Sabtu (20/8/2022).



“Keputusan ini adalah komitmen yang sudah kami ambil, guna meningkatkan prestasi baik di level nasional maupun Asia, kami memilih Luis Milla sebagai pelatih Persib,” ungkap manajemen Persib dalam pernyataan tertulisnya.



Kalau melihat kontribusi terhadap kesebelasan Indonesia, Luis Milla pernah menjadi pelatih tim nasional Indonesia tahun 2017-2018, di mana kala itu tim yang dilatihnya membawa medali perak pada SEA Games 2017 dan memboyong tim menuju babak 16 besar pada SEA Games 2018.



Tak hanya manajemen Persib yang menunjukan rasa senang menerima Luis Milla sebagai pelatih. Dalam akun Twitter pribadinya Luis mengatakan rasa senangnya bisa kembali berkontribusi melatih tim asal Kota Kembang.



“Hello @persib I’m very happy to be part of this family, can’t wait to meet you all and start working,” ungkap Luis pada akun twitternya.