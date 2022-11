Ronaldo Pernah Terpikir Untuk Pensiun Jika Kalah Dari Messi

ERA.id - Di usia 37 tahun, performa Cristiano Ronaldo diakui masih diperhitungkan. Ia masih mampu bersaing di liga top dunia. Maka tak heran bila sebutan 'usia hanyalah angka' cocok disematkan kepadanya.

Meskipun begitu, ternyata Ronaldo sempat ingin pensiun di tahun 2018, disaat usianya masih 33 tahun. Dalam biografi milikinya, Ronaldo mengungkapkan hampir akan gantung sepatu jika Lionel Messi berhasil meraih Ballon d'Or tahun 2018.

"Saya mengambil risiko dan risiko itulah yang saya yakini. Hal itu membuat saya tidak memenangkan Ballon d'Or pada 2018. Jika Messi memenangkan Ballon d'Or tahun itu, saya mungkin akan meninggalkan sepak bola," ucap Ronaldo dilansir dari Marca, Kamis, (10/11/2022).

Beruntungnya, baik Messi ataupun Ronaldo tidak berhasil meraih Ballon d'Or. Trofi tersebut dimenangkan oleh salah satu gelandang Real Madrid, Luka Modric. Usai dirinya memimpin Kroasia ke final Piala Dunia di Rusia, tahun 2018.

Ronaldo juga menambahkan, saat dirinya memutuskan untuk pindah dari Real Madrid ke Juventus adalah langkah yang beresiko.

"Saya mengambil risiko datang ke Turin (Tempat klub Juventus). Saya mengalami adanya perbedaan klub, perbedaan liga, dan perbedaan budaya sepak bola," ujar Ronaldo.

