Negaranya Gagal Lolos, Ronaldo Terang-Terangan Dukung Lionel Messi Juarai Piala Dunia 2023

ERA.id - Setelah negaranya tersingkir dalam gelaran Piala Dunia 2022. Ronaldo kini terang-terangan membela Lionel Messi untuk menjuarai Piala Dunia.

Ronaldo yang dimaksud adalah legenda sepak bola populer, Ronaldo Nazario. Meskipun sudah tidak bermain sepak bola, tapi dia terus mendukung negara tercinta, Brasil.

Sayang, Timnas Brasil kalah adu penalti 2-4 dari Timnas Kroasia, Jumat, (9/12/2022). Melihat negaranya harus pulang dari Qatar, Ronaldo hanya berharap agar Lionel Messi dapat meraih juara Piala Dunia 2022 dengan Timnas Argentina.

"Saya akan senang jika Messi memenangkan Piala Dunia. [Tapi] saya sebagai orang Brasil, tidak senang melihatnya," ucap Ronaldo dilansir dari Footballespana, Selasa, (13/12/2022).

Mantan penyerang Barcelona, AC Millan, dan Inter Milan itu mengatakan, meskipun Timnas Argentina tidak bermain bagus dalam setiap pertandingan. Namun, kehadiran Lionel Messi dalam timnas, berhasil menjadi pemecah kebuntuan. La Albiceleste dinilai bisa juara, karena mereka memiliki mental yang tidak dimiliki tim lain.

"Argentina tidak memainkan sepak bola yang hebat, tetapi mereka memiliki hasrat yang luar biasa. Mereka semua banyak berlari bersama, mereka semua memiliki agresivitas," tambahnya.

"Lalu mereka memiliki Messi. Ketika dia mendekati area penalti, dia sangat menentukan. Secara pribadi, saya akan senang untuknya jika dia memenangkan [Piala Dunia 2022]," tutupnya.

Timnas Argentina akan bertemu Timnas Kroasia, hari Rabu, (14/12/2022), dini hari WIB. Pertandingan tersebut banyak diminati, karena mempertemukan tim yang diunggulkan juara (Argentina), dengan tim yang bukan unggulan (Kroasia).

Ronaldo Nazario: "If Argentina wins the World Cup, I will be happy for Messi." pic.twitter.com/ICq9N21vFv