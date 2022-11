Drama Makin Panas, Cristiano Ronaldo Umbar Sesuatu Lagi Tentang Klub: Aku Merasa Dikhianati

ERA.id - Drama Cristiano Ronaldo dengan Manchester United (MU) semakin panas. Sebab, Ronaldo mengungkap ada pengkhianat di dalam klub.

Dilansir dari Eurosport, Senin, (14/11/2022), pertengkaran antara Ronaldo dengan MU terjadi lagi. Lewat wawancara dengan Piers Morgan, dia menyuarakan kemarahan kepada klub.

"Manchester United memaksa saya keluar dari klub. Tidak hanya dari pelatih, tetapi dua atau tiga orang lain di sekitar klub. Aku merasa dikhianati," ucap Ronaldo.

Penyerang asal Portugal itu mengatakan, beberapa orag tidak suka dia ada di MU.

“Dengar, aku tidak peduli. Orang harus mendengarkan kebenaran. Saya merasa beberapa orang tidak menginginkan saya di sini. Tidak hanya musim ini, tapi sejak musim lalu," ujarnya.

Ronaldo juga menyebut, bahwa MU saat ini tidak mempunyai progres yang signifikan.

"Progresnya nol. Sejak Sir Alex pergi, saya tidak melihat evolusi di klub. Tidak ada yang berubah," katanya.

Diketahui saat Erik Ten Hag menangani MU di musim 2022/2023, hubungan antara Ten Hag dengan Ronaldo dinilai tidak ramah. Ronaldo secara terang-terangan mengatakan, dia tidak suka dengan pelatih asal Belanda itu.

"Saya tidak menghormati dia (Ten Hag) karena dia tak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda tidak menghormati saya, saya tidak akan respek ke Anda," tutupnya.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0