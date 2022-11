Cedera yang Sia-sia, Christopher Nkunku Tersingkir dari Timnas Prancis di Piala Dunia 2022

ERA.id - Penyerang RB Leipzig, Christopher Nkunku akan absen membela Timnas Prancis dalam gelaran Piala Dunia 2022, Qatar.

Dilansir dari Eurosport, Rabu (16/11/2022), Nkunku resmi dikeluarkan dari daftar pemain untuk Piala Dunia. Ia dikeluarkan karena mengalami cedera usai latihan terakhir di Clairefontaine, yang merupakan pusat latihan sepak bola nasional Prancis, Selasa kemarin.

"Cedera dalam latihan, Christopher Nkunku harus absen berpartisipasi di Piala Dunia. Seluruh tim merasakan kesedihan Christopher dan berharap dia cepat sembuh," tulis penyataan resmi Prancis dalam Twitter.

Dikabarkan saat latihan Nkunku mengalami insiden tertabrak gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Hal itu mengakibatkan Nkunku mengalami cedera kaki kiri.

Nkunku pun terpaksa bergabung bersama N'Golo Kante dan Paul Pogba dalam ajaran pemain Prancis yang mengalami cedera, sehingga tidak bisa mengikuti gelaran Piala Dunia.

Mengamati pertandingan Prancis melawan Australia dalam fase grup D, Rabu, (23/11/2022). Sang pelatih, Didier Deschamps, segera mengganti Nkunku dengan penyerang Eintracht Franfurt, Randal Kolo Muani.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery 💙 @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476