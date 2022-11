Fakta Piala Dunia Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022, Salah Satunya Lolos Karena Status Tuan Rumah

ERA.id - Pesta akbar sepakbola Piala Dunia edisi 2022 akan digelar sebentar lagi, tepatnya pada 20 November 2022. Sebanyak 32 tim nasional dari seluruh penjuru negara akan berlaga untuk memperebutkan predikat tim juara dunia. Tentunya semua orang menantikan ajang empat tahunan ini.

Timnas Qatar (Twitter @QFA_EN)

Ajang Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan pada 20 November 2022 (penyisihan grup) sampai 18 Desember 2022 (partai final). Qatar sendiri sudah menyediakan sebanyak 8 stadion di lima kota untuk menggelar pertandingan. Khusus untuk laga final, Lusail Iconic Stadium di kota Lusail ditentukan sebagai venue partai puncak. Sedangkan laga pembuka antara Qatar versus Ekuador pada 20 November akan diadakan di Stadion Al Bayt, Al Khor.

Namun, apakah Anda tahu, selain fakta di atas, ada banyak hal lain yang menjadikan Piala Dunia Qatar sebagai kompetisi Piala Dunia yang unik dibandingkan kompetisi Piala Dunia sebelumnya. Dilansir dari berbagai sumber, simak 7 fakta Piala Dunia Qatar yang harus Anda ketahui.

Menjadi negara Asia kedua yang jadi tuan rumah Piala Dunia

Asia adalah benua yang jarang disepakati untuk menggelar turnamen sepakbola selevel Piala Dunia. Negara Asia yang terakhir kali berkesempatan menggelar kompetisi ini adalah Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002 lalu.

Saat ini Qatar menerima kesempatan sekaligus mencatat sejarah sebagai negara kedua yang menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Terakhir kali menyertakan 32 tim peserta

Piala Dunia edisi 2022 akan menjadi Piala Dunia terakhir yang menyertakan format knockout yang berisi 32 tim. Karena empat tahun ke depan, tepatnya 2026 peserta akan ditambah menjadi 48 tim.

Sejarah Timnas Qatar di Piala Dunia

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Timnas Qatar ikut serta di Piala Dunia. Mereka otomatis lolos karena statusnya sebagai tuan rumah.

Stadion dilengkapi teknologi pengatur suhu

Stadion yang menyelenggarakan pertandingan di Qatar memiliki teknologi canggih yaitu dapat mengatur temperatur udara agar suhu tidak terlalu panas. Temperatur yang digunakan pada perhelatan ini disesuaikan tidak lebih dari 27 derajat celcius.

Pertama kali diselenggarakan pada musim dingin

Fakta unik lain dari Piala Dunia 2022 ini adalah pertama diselenggarakan pada musim dingin. Qatar sendiri terkenal sebagai negara yang memiliki suhu panas. Oleh karena itu, even ini menjadi sangat ideal digelar pada November hingga Desember dimana suhu panasnya diperkirakan tidak terlalu ekstrem.

Piala Dunia termahal

Piala Dunia Qatar dapat dikatakan sebagai Piala Dunia yang penyelenggaraannya paling mahal sepanjang waktu. Qatar menggelontorkan dana senilai 220 Miliar US$ atau setara nilai Rp3344 triliun untuk menyukseskan event ini. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan stadion baru hingga biaya infrastruktur lainnya. Piala Dunia 2022 ini mengungguli Piala Dunia 2018 di Rusia yang menggelontorkan dana US$ 11,6 miliar dan Brazil US$ 15 miliar pada tahun 2014.

Piala Dunia yang singkat

Ada sebanyak delapan stadion yang disediakan di Qatar untuk melangsungkan setiap pertandingan. Radiusnya hanya berjarak 60 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam.

