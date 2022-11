Bikin Deg-degan, Kelakuan Nekat Fans Ekuador Tampilkan Gestur 'Suap' Sampai Minta Bir di Piala Dunia 2022

ERA.id - Timnas Qatar kalah 0-2 dari Ekuador dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, Minggu 20 November 2022.

Bermain di Stadion Al Bayt yang berkapasitas 60.000. Timnas Qatar gagal meraih kemenangan, sekaligus jadi tim tuan rumah Piala Dunia pertama yang kalah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia. Sebelum ini, dalam 92 tahun gelaran sepak bola Piala Dunia, tim tuan rumah tidak pernah kalah dalam pertandingan pembukaan.

Saat pertandingan berlangsung, perhatian tertuju kepada suporter Ekuador yang ada di stadion. Lewat akun @StoolFootball, dia membagikan video berisi, penggemar Ekuador sedang berdiri dan menunjukan gestur menggosok tangan. Hal itu dinilai menyindir isu suap saat pertandingan.

Kejadian itu buntut dari kontroversi, sebuah sundulan Valencia yang berhasil menciptakan gol. Namun dianulir oleh VAR karena offside.

Melihat suporter Ekuador yang sudah kelewatan, salah satu orang di kursi belakang, langsung menegur.

"Duduk dan tutup mulutmu!," kata orang di belakang yang mengenakan pakaian serba putih.

