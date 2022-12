Diancam Dideportasi, Bintang OnlyFans Kapok Pamer Payudara di Stadion Qatar

ERA.id - Salah satu bintang OnlyFans dan kreator TikTok asal Inggris, Astrid Wett kedapatan sedang menonton Timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Astrid tampil dengan busana sopan, setelah sebelumnya dia sempat ingin diancam dideportasi karena tampil dengan bikini.

Dilansir dari Sportbible, Selasa (6/12/2022), Astrid Wett memang dikenal sebagai wanita yang sangat mecintai sepak bola, terutama Timnas Inggris. Dia bahkan sampai terbang ke Qatar untuk melihat The Three Lions bertanding secara langsung.

Selain menyukai Timnas Inggris, Astrid juga mendukung salah satu klub di Liga Inggris, yaitu Chelsea.

Astrid yang tidak mengerti budaya soal berpakaian di Qatar, hampir diancam dideportasi akibat tampil dengan busana minim di stadion Qatar.

Dalam pertandingan Argentina melawan Australia di babak 16 besar Piala Dunia 2022, digelar Sabtu (3/12/2022). Astrid berfoto mengenakan busana berupa celana pendek jeans hitam, dengan bra warna putih di stadion.

Foto tersebut kemudian dia unggah di media sosil. Komentar dari netizen juga beragam soal pertaruran pakain, ada yang mengatakan Astrid akan berurusan dengan petugas keamanan jika tampil dengan bra. Ada juga yang mengkritik Astrid karena melanggar budaya Qatar. Sampai ada yang mengancam bahwa Astrid akan dideportasi karena tampil seksi.

Wow what a game 🤯 this world cup… pic.twitter.com/XZU9bPcarM

Takut akan ancaman yang ada di Qatar, Astrid kemudian berbenah soal busana di sana. Terbukti dalam laga Inggris melawan Senegal pada Minggu (4/12/2022). Dia tampil dengan pakian sopan dengan celana panjang putih dan jersey Timnas Inggris.

Bintang OnlyFans itu juga sempat memberitahukan para followers selama dia di Qatar, tidak akan ada foto seksi yang diunggah di media sosial.

What a photo 🤩 I love my country so much pic.twitter.com/daGkaNDGqO