Muka Mbappe Dijadikan Boneka, Kementrian Prancis Tuduh Kiper Argentina Lakukan Tindakan Pelecehan

ERA.id - Kiper timnas (tim nasional) Argentina, Emiliano Martinez, diduga melakukan pelecehan kepada penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe. Seorang dari Kementerian dari Prancis menyebut tindakan Martinez bentuk dari pelecehan.

Dilansir dari Sportbible, euforia kemenangan tim Argentina di Piala Dunia 2022 membuat Martinez bersikap berlebihan. Dalam pawai di atas bus pasca kemenangan, Martinez terlihat sedang memegang boneka bayi dengan bentuk kepala yang diubah menjadi wajah Kylian Mabppe.

Aksi ini dipertontonkan di hadapan 4 juta penggemar yang memadari jalanan Buenos Aires. Selain Martinez, para pemain lain termasuk Lionel Messi memegang trofi Piala Dunia saat pawai dengan bus terbuka.

Emiliano Martínez carried a baby toy with Mbappé's face on it during the victory parade in Argentina today! 😳🇦🇷 pic.twitter.com/hd6FmiaPb2